Reddition d'un terroriste en possession de deux pistolets mitrailleurs

Un terroriste, en possession de deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, s'est rendu mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé L. Ata, dit Mohamed Salah, s'est rendu, le 14 mars 2018, aux autorités militaires de la 6ème Région militaire à Tamanrasset, en sa possession deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et sept (07) chargeurs garnis de munition", précise-t-on de même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire "ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), vingt-huit (28) contrebandiers et saisi des outils de détonation, trois (03) motocycles, treize (13) marteaux piqueurs, douze (12) groupes électrogènes et six (06) détecteurs de métaux".

D'autres détachements de l'ANP "ont intercepté, à Biskra et El-Oued (4ème RM), trois (03) contrebandiers et saisi 23 quintaux de tabac et 8.557 unités de différentes boissons", tandis que "quarante-cinq (45) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et Ouargla".