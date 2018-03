La marine libyenne arraisonne un pétrolier étranger soupçonné de contrebande

La marine libyenne a intercepté jeudi un pétrolier étranger soupçonné de contrebande au large de Zouara, une ville portuaire située à quelque 120km de la capitale Tripoli, a déclaré un porte-parole de la marine, Ayoub Kassem.

"Ce pétrolier battant pavillon togolais avec huit membres d'équipage à bord, dont les nationalités n'ont pas été déterminées, a tenté d'entrer dans le complexe pétrochimique d'Abou Kamach à Zouara", a-t-il indiqué.

Le navire a été intercepté à huit milles nautiques (12,8 km) d'Abou Kamach, alors qu'il se préparait à décharger du carburant de contrebande, selon M. Kassem.

Le porte-parole a assuré qu'il n'y avait eu aucune résistance de la part de l'équipage du navire lors de l'arraisonnement et que le pétrolier avait ensuite été remorqué vers la base navale de Tripoli.

La côte occidentale de la Libye, de Tripoli à la frontière avec la Tunisie, est récemment devenue le théâtre d'activités de contrebande de pétrole sans précédent.

La cour d'appel de Tripoli a ordonné la semaine dernière la confiscation du pétrolier Al-Khayaam, condamné son équipage à six ans de prison et infligé une amende de six millions de dinars (4,5 millions de dollars) pour la contrebande de plus de 2,5 millions de litres de diesel.

Le navire avait été arraisonné en février 2016 par la marine libyenne au large de Zouara. APS