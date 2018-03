Collomb salue l’engagement et les efforts de l’Algérie à instaurer la paix au Mali et en Libye

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb a salué jeudi à Alger l’engagement et les efforts de l’Algérie à instaurer la paix au Mali et en Libye notamment, appelant en même temps à renforcer la coordination entre l’Algérie et la France pour mettre en échec les réseaux terroristes et criminels dans la région.

"Je tiens à saluer l’engagement de l’Algérie sur ces questions, notamment son rôle central pour le recouvrement de la paix au Mali et son appui au processus conduit par les Nations unies pour la stabilisation de la Libye", a indiqué M. Collomb qui a coprésidé la rencontre walis-préfets avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

"Les efforts de l’Algérie sont essentiels pour contribuer à faire reculer le terrorisme dans la région pour empêcher que des zones de non droit s’établissent dans la région au détriment des Etats, des populations et de la paix", a ajouté M. Collomb, soulignant que ces zones de non droit favorisent les trafics d’armes et de contrefaçon, mais aussi de migrants et de criminels.

En ce sens, il a affirmé que l’Algérie et la France doivent renforcer leur coordination pour mettre en échec les réseaux de passeurs qui prospèrent sur la misère humaine.

La rencontre walis-préfets avait débuté dans la matinée sous la coprésidence MM. Bedoui et Collomb, et s'inscrit dans le cadre des échanges et de la coopération décentralisée entre les départements de l'Intérieur de l'Algérie et de la France, rappelle-t-on.

Elle constitue une opportunité d'enrichir et de consolider les échanges d'intérêt commun entre les deux départements en matière de gouvernance locale, notamment dans les domaines de l'attractivité et le développement économique du territoire, la gestion des grands centres urbains et du management des situations de crises et des risques majeurs. APS