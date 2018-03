Astana : Le SG de l’ONU «refuse de perdre espoir de voir la Syrie renaitre de ses cendres »

A la veille de la réunion d’Astana le SG de l’ONU Antonio Guterres « espère que cette encontre aboutira à des résultats concrets ».Les ministres des Affaires étrangères turc, iranien et russe, se retrouveront vendredi à Astana, au Kazakhstan, pour des discussions portant sur la recherche d'une résolution au conflit syrien, entré jeudi dans sa huitième année. S’exprimant à ce sujet , le SG de l’ONU a déclaré : «je refuse de perdre espoir de voir la Syrie renaitre de ses cendres ».

« Au cours de cette réunion, seront également abordés les préparatifs concernant le sommet tripartite qui se tiendra à Istanbul le 4 avril et au cours duquel le président (turc) recevra les présidents de Russie et d'Iran », a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé jeudi.

La tenue de ce sommet avait été annoncée le 8 février par des sources présidentielles turques mais sa date n'avait pas été alors formellement arrêtée.

La Russie et l'Iran et la Turquie avaient tenu un premier sommet trilatéral dans la station balnéaire russe de Sotchi en novembre dernier.

Lors de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine avait rallié ses homologues turc Recep Tayyip Erdogan, et iranien, Hassan Rohani, à l'idée d'organiser une réunion entre représentants du gouvernement et de l'opposition en Syrie.

Déclenché le 15 mars 2011, le conflit syrien a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et s'est compliqué au fil des ans avec l'implication de puissances étrangères, ainsi que de groupes terroristes.

Dans ce conflit armé se sont une fois de plus les populations vulnérables à savoir les civils sans défense et les enfants qui sont martyrisés, en Syrie les enfants qui ont échappés à la mort, ont été dépouillés de leurs enfance.

« on a volé leurs enfance aux enfants Syriens » a déclaré la haut commissaire adjointe aux droits de l’Homme Kate Gilmore, lors d’un premier débat de haut niveau du conseil des droits de l’Homme à Genève sur les violations des droits de l’Homme et des enfants depuis huit ans en Syrie.