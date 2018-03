Heurt de passants à Blida: décès de la cinquième victime

La 5e victime de l'accident survenu mardi et causé par le véhicule utilitaire qui a percuté des passants au niveau de la commune de Bougara (est de Blida), faisant 4 morts et 12 blessés, est décédée jeudi soir, a affirmé , le directeur de Santé et de la Population de la wilaya (DSP) de Blida.

Selon M. Ahmed Djemai, la victime, un enfant qui était âgée de 10 ans, se trouvait au niveau du service de réanimation au CHU Frantz Fanon où il a rendu l'âme, jeudi soir, succombant à ses blessures localisées au niveau du cerveau.

Six (6) personnes blessées bénéficient actuellement de soins au niveau du CHU Franz Fanon et de l’hôpital Hassiba Ben Bouali, au moment ou cinq (5) autres ont déjà quitté ces établissements après l’amélioration de leur état de santé, a précisé Mohamed Djemai.

Le responsable a également fait part d’une opération chirurgicale, programmée dimanche prochain, au profit d’une fillette de 12 ans, à l’hôpital Hassiba Ben Bouali, tandis que l’état de l’enfant de 11 ans, ayant déjà subi une intervention chirurgicale, au niveau du même établissement, est jugé " stable".

A noter que les premiers résultats de l’enquête diligentée au sujet de cet accident, survenu à la mi-journée de mardi à la cité Ain El Barda, mitoyenne au Technicum Chahid " El Akbi " et à l’école primaire Chahid " Hamza Mohamed", ont démontré que le chauffeur souffrant de plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle et diabète),"a eu un malaise qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule fauchant sur son passage plusieurs passants", selon le chef de cabinet du wali de Blida, Ait Ahmed Mohamed.