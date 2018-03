Résultats des consultations autour des dates du BAC: plus de 71 % des votants optent le 19 juin

Le BAC 2018 se déroulera après le mois sacré du Ramadhan. Plus de 71 % des voix (candidats, enseignants et inspecteurs) ont voté pour le report de la date du bac au 19 juin 2018, selon les résultats de la large consultation lancée par la ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit.

Lancée lundi dernier via le web, la consultation relative au report ou non des dates des épreuves du Baccalauréat a concerné les candidats scolarisés et libres, les enseignants et les inspecteurs. Il s'agissait de choisir entre deux propositions, soit le maintien de la date fixée précédemment du 3 au 7 juin 2018 ou le changement de celle-ci, du 19 au 24 juin 2018.

Il est ainsi précisé que "67,75% des professeurs de l'enseignement secondaire ont voté pour le changement contre 38,25% pour le maintien, 67,20% des directeurs des lycées ont voté pour le changement contre 32,80% pour le maintien de même que 69,09% des inspecteurs ont voté pour et 30,91 contre.

Selon une source proche du ministère, le nombre d'élèves ayant voté dans le cadre de ces consultations a dépassé 50.000 votants.