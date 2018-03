Reddition d'un terroriste à In Amenas

Un terroriste s’est rendu jeudi dernier aux autorités militaires du secteur opérationnel d'In-Amenas (w. Illizi) tandis qu'un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit une cache pour terroristes et une mine de confection artisanale à Tizi-Ouzou, indique vendredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire (ANP), le terroriste dénommé M. Said s’est rendu, le 15 mars 2018, aux autorités militaires du Secteur opérationnel In-Amenas (4ème Région militaire), et à Tizi-Ouzou (1ère Région militaire), un détachement de l’ANP a découvert et détruit 6 caches pour terroristes et une mine de confection artisanale", indique la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les éléments de la Garde frontières de Tlemcen (2ème Région militaire), "ont saisie 57 kilogrammes de kif traités tandis qu'un détachement de l’ANP a saisi, à Ouargla, Biskra et El Oued (4ème Région militaire), 35.859 unités de différentes boissons, et arrêté un individu et saisi 2 fusils de chasse, 313 cartouches de différentes calibre et près de 3 kilogrammes de poudre noire et une paire de jumelles", ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi 11.891 litres de carburant, 2 véhicules tous terrains et arrêté 3 individus à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref (5ème Région militaire). Par ailleurs, les éléments des Garde-côtes d’El Kala (5ème Région militaire), "ont arrêté 2 plongeurs de nationalité tunisienne et saisie 11 appareils de pêche de corail, des outils de plongée et un GPS", conclut le MDN.