23e journée : l’ASAM et la JSMB gardent la cadence, le CRBAF n’abdique pas

L’AS Ain M’lila et la JSM Béjaia sont désormais seules en tête. Les deux co-leaders ont enregistré un nouveau succès en battant respectivement la JSE Skikda (1-0) et le MC Saiad (2-0).Dans le bas du tableau, le CRB Ain Fekroun quitte la dernière place suite à son succès face à l’ASM Oran (1-0) et se relance dans la course au maintien.

Alors qu’ils étaient trois à jouer des coudes sur la première marche du podium, à l’issue de la précédente journée, ils ne sont désormais plus que deux. Si l’AS Ain M’lila et la JSM Béjaia (45 pts) restent sur leur dynamique de victoire, le MO Béjaia (2e – 43 pts) a été éjecté de la première place suite au nul enregistré sur la pelouse du RC Relizane (0-0). Ce score de parité n’est finalement pas un mauvais résultat pour les Crabes (2e qui doivent une fière chandelle à leur gardien, Benchrif, impeccable aujourd’hui en arretant même un penalty en seconde mi-temps tiré par Moussi.

Pour sa part, l’ASO Chlef est bien décidé à jouer les trouble-fêtes. Les Chélifiens se placent au pied du podium (4e – 39 pts) après avoir battu, difficilement, le CA Batna (2-1).

Concernant la lutte pour le maintien, la bonne opération du jour a été réalisée par le CRB Aïn Fekroun, tombeur de l’ASM Oran (2-0). Profitant de la défaite des Batnéens, les Tortues quittent la dernière place (15e – 22 pts). Toujours dans la zone de turbulence, le RC Kouba et le WA Tlemcen respirent après avoir battu, respectivement, le CA Bordj Bou Arréridj (2-1) et le MC El Eulma (1-0).

Résultats des rencontres :

RC Relizane - MO Béjaïa 0-0

CRB Aïn Fekroun - ASM Oran 2-0

WA Tlemcen - MC El Eulma 1-0

GC Mascara - Amel Boussaâda 1-2

RC Kouba - CA Bordj Bou Arréridj 2-1

JSM Béjaïa - MC Saïda 2-0

AS Aïn M'lila - JSM Skikda 1-0

ASO Chlef - CA Batna 2-1

Classement :