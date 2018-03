Début des travaux de la Conférence internationale sur la promotion de la participation politique de la femme

Les travaux de la Conférence internationale sur "La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel aux processus de la réforme politique et du développement durable" ont débuté samedi au Centre International de conférences (Alger).

Organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire organise samedi et dimanche, sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, cette conférence "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions du programme de coopération visant la promotion de la participation politique des femmes, engagé entre le ministère de l'Intérieur et les agences onusiennes que sont le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et ONU-Femmes", précise un communiqué du ministère de l'Intérieur.

"Elle a pour objectif principal, la mise en exergue des efforts consentis par l'Etat algérien en faveur de la promotion des droits politiques des femmes et de tirer profit des expériences internationales réussies dans les domaines de promotion des droits politiques des femmes et de l'intégration de l'approche du genre dans le processus du développement humain durable", souligne le ministère de l'Intérieur.

La rencontre "verra la présence d'environ 1000 participants nationaux et étrangers et plus de 17 experts internationaux, qui aborderont différents thèmes au sein des panels de débats", conclut la même source.