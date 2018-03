Rougeole : sept cas confirmés à Tamanrasset, lancement d’une campagne de vaccination à Biskra

Sept (07) cas de rougeole confirmés ont été enregistrés depuis le début du mois à Tamanrasset, sur l’ensemble des cas accueillis au niveau de l’hôpital de la ville, a-t-on appris samedi du directeur de cet établissement, Mohamed Bekka.

Le même responsable qui n’a déploré aucun décès a indiqué que ces cas de rougeole, confirmés par l’Institut Pasteur (Alger), ont été totalement pris en charge.

Par ailleurs, les sept (7) nouveaux cas accueillis samedi, trois (3) du quartier Sersouf et quatre (4) issus d’une zone proche du quartier d’Inkouf (à la sortie de Tamanrasset), ont été pris en charge et dont d’entre eux, des petits enfants sont gardés en observation médicale au niveau de la même structure, a-t-il fait savoir.

Selon M. Bekka, la campagne de vaccination contre cette épidémie, ayant permis depuis son lancement dernièrement de toucher plus de 1.400 personnes, tous âges confondus, se poursuit pour toucher le plus grand nombre possible de citoyens.

Lancement d’une campagne de vaccination à Biskra

Une campagne de vaccination de proximité contre la rougeole a été lancée samedi dans les zones rurales de la wilaya de Biskra à travers la mobilisation de six (6) équipes médicales et paramédicales du secteur public.

Chaque équipe dispose de 6 membres en l’occurrence deux (2) médecins généralistes, deux(2) infirmiers et deux(2) psychologues en plus de la disponibilité d’équipements nécessaires de soins et de véhicules tout- terrain.

Les caravanes médicales sillonneront les zones rurales des régions Est et Ouest de la wilaya afin d'effectuer leurs tâches portant sur le dépistage et la vaccination des populations nomades, a indiqué à l’APS, le représentant de la direction de la santé et de la population (DSP), Mohamed Tounsi

Parallèlement à l'activité de vaccination, les ressources humaines déployées au sein de chaque unité assurent le volet conseil et orientation ciblant les chefs de familles quant à l'importance de se rapprocher aux structures sanitaires pour permettre à leurs enfants de bénéficier des services de vaccination préventive contre diverses maladies, ajoute la même source.

L’opération qui se poursuivra jusqu’au 31 du mois en cours, a été initiée par la DSP avec la coordination de divers services et instances concernées à l’instar des Assemblées populaires communales(APC), selon la même source.

En plus des caravanes mobiles ayant ciblé le monde rural, la vaccination anti-rougeole est systématiquement pratiquée dans les structures de santé urbaines a fait remarquer le même responsable.

Le coup d’envoi de cette campagne a été officiellement donné par le wali, Ahmed Keroum, depuis le siège de la wilaya, en présence du personnel médical et paramédical et des gestionnaires du secteur local de la santé, a indiqué M. Tounsi.

A rappeler que 68 cas suspicieux de rougeole ont été signalés dans la région des Ziban, dont 4 cas ont confirmés dont un nourrisson de 11 mois décédé dans la commune de Ras El Miad, située à 170 km à l’extrême ouest du chef-lieu de wilaya.