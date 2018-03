L1 (23 j) : le MC Oran domine l'US Biskra (5-0)

Le MC Oran a battu l'US Biskra en ouverture des matchs de samedi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 mobilis de football, entamée le 10 mars courant et devant s'achever avec le choc JS Kabylie - MC Alger, dont la date reste à déterminer.

Avantagés par le terrain et le soutien du public, les gars d'El Hamri n'ont pas fait dans le détail, marquant trois jolis buts dès la première mi-temps. Le premier par Tiaïba (11') et les deux autres par Chibane, auteur d'un doublé aux (36' sp) et (45'+2).

En seconde période, c'est Tiaïba qui est revenu à la charge pour inscrire le 4e but oranais, son deuxième personnel dans ce match, et c'est Sabri Gharbi qui clôturé le festival à la 71'.

Un précieux succès, qui permet aux Rouge et Blanc de consolider leur deuxième place au classement général avec 41 points, au moment où l'USB reste scotchée à la 12e place, qu'elle partage avec la JS Kabylie, avec 22 points pour chaque club .

La JSK compte cependant un match en moins, qu'elle doit disputer à domicile face au MC Alger. Si elle l'emporte, l'USB se retrouverait alors seule dans une inconfortable position de premier club non relégable, avec une petite longueur d'avance sur la zone rouge.