CAF – Ligue des champions : le MC Alger étrille le MPM (6-0) et accède en phase de poules

Le mouloudia d’Alger est en phase de poule de la ligue des champions d’Afrique. Le doyen n’a fait qu’une bouché de la formation nigériane du Ministère des Montagnes du Feu et des Miracles FC, ce samedi soir à Alger, en 16es de finale retour en s’imposant sur le large score de 6 buts à 0.

Le MC Alger est en super forme et il le fait savoir. Battu au match aller sur le score de 2 buts à 1, les protégés de Bernard Casorni n’ont eu besoin que de deux petites minutes pour refaire leur maigre retard grâce au but de Bendebka.

L’ancien joueur du NAHD a su montrer la voix à ses camarades pour offrir aux inconditionnels des Vert et Rouge un nouveau récital offensif. Derardja (10'), Nekkache (20') puis Karaoui (30') ont permis au MCA de mener par 4 buts à 0 avant la pause. Les deux autres réalisations sont signées de Nekkache (54’), auteur d’un doublé, et de Amada qui a clos le spectacle dans le temps additionnel.

Les mouloudéens connaîtront leurs futurs adversaires en phase de poules lors du tirage au sort prévu mercredi prochain au siège de la Confédération africaine de football (CAF) situé au Caire (Egypte).

L’ES Sétif, second représentant algérien dans la plus prestigieuse des compétitions africaine, tentera de faire comme le MCA, ce dimanche à Sétif (19h00) face aux Ghanéens de Aduana Stars. Pour rappel, l’Aigle Noir s’était incliné sur le score de 1 but à 0 lors de la première manche.