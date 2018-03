Syrie: les forces Turques et leurs alliés entrent dans la ville d'Afrine

L'armée Turque a pénétré dans la ville d'Afrine, au nord-ouest de la Syrie, cible d'une offensive d'Ankara visant à en chasser des milices Kurde qu'elle considère comme "terroriste".

"Les forces Turques et leurs alliés Syriens ont pris le contrôle de plusieurs quartiers et les combats se poursuivent", à Afrine, a indiqué le directeur de l'Observatoire Syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les civils toujours présents dans la ville se cachent dans des caves, a raconté un habitant, cité par des médias.

L'avancée des forces Turques a entraîné ces derniers jours un exode massif de civils, faisant craindre un nouveau drame humanitaire dans un pays ravagé par un conflit entré dans sa huitième année et qui a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.