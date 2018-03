CAF – Ligue des champions : l’ES Sétif rejoint le MC Alger en phase de poules

L’Entente de Sétif s’est qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique en dominant l’équipe ghanéenne d'Aduana Stars (4-0), ce samedi à Sétif, en 16es de finale retour de la plus prestigieuse des compétitions continentales.

Après avoir fait le plus dur en s’inclinant que d’un petit but lors de la manche aller, jouée le 7 mars dernier au Ghana, les Sétifiens ont achevé le travail chez eux à la faveur d’un succès net et sans bavure.

Benayad a montré la voix à ses camarades en ouvrant le score à la 28e minute avant de signer un doublé juste avant la pause (45’+3’). Bedrane s’est ensuite chargé de porter l’estacade à 3 buts à 0, juste après l’heure de jeu (61'), avant qu’Amokrane ne corse l’addition dans le temps additionnel (90'+3').

Ainsi, l’Aigle Noir emboite le pas au MC Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition. Le doyen a validé son ticket pour la phase de poules, samedi, en étrillant la formation nigériane du Ministère des Montagnes du Feu et des Miracles FC (6-0).

Le MC Alger et l’ES Sétif connaîtront leurs futurs adversaires en phase de poules lors du tirage au sort prévu, mercredi prochain, au siège de la Confédération africaine de football (CAF).