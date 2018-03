Présidentielle en Russie : Poutine en tête des suffrages avec 73,9% des voix

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en tête des suffrages exprimés à l'élection présidentielle organisée dimanche avec 73,9% des voix, selon les sondages sortie des urnes effectués par l'institut public VTsIOM, après la fermeture des derniers bureaux de vote.

En deuxième position, le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine a obtenu 11,2% devant l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6,7%) et la journaliste proche de l'opposition libérale Ksénia Sobtchak (2,5%) au terme d'une élection.

Plus de 107 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche à partir de 08H00 locales à travers le plus pays. Compte tenu du décalage horaire, les bureaux de vote avaient ouvert à partir de samedi soir et dans la nuit en Sibérie et en Extrême-Orient.

Les médias ont rapporté que M. Poutine, 65 ans, devrait ainsi remporter un quatrième mandat présidentiel. APS