Algérie Poste rassure ses clients de la disponibilité de la vignette automobile dans tous ses bureaux

Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, Algérie Poste dément l’information «rapportée par certains médias» selon lesquelles les vignettes automobiles de 1 000 DA et de 1 500 DA enregistrent une pénurie au niveau des bureaux de poste.

Le communiqué explique que « l’Etablissement public Algérie Poste porte à la connaissance des citoyennes et citoyens Algériens, propriétaires de véhicules touristiques, utilitaires et de transports de voyageurs, que les vignettes automobiles pour 2018, sont disponibles au niveau de l’ensemble des établissements postaux, et ce, à l’échelle nationale et que la période d’acquittement de ces vignettes pour l’année 2018, est fixée du 01 mars au vendredi 31 mars 2018 ».

La même source ajoute que « pour mener à bien cette opération, Algérie Poste œuvre en étroite collaboration avec la Direction Générale des Impôts qui veille à doter les établissements postaux des vignettes nécessaires tout au long de la période légale de vente et rassure à cet effet son aimable clientèle que l’opération de vente se déroule dans de bonnes conditions et aucune défaillance ou pénurie n’a été enregistrée ».

Algérie Poste souligne qu’elle a enregistré « depuis l’entame de l’opération de vente à ce jour, au niveau du Grand-Alger, 27 700 opérations de vente de vignettes d'une valeur de 1 000 DA, plus de 44 800 vignettes de 1 500 DA. Au niveau national, l'entreprise a enregistré également la vente de plus de 71 594 vignettes d'une valeur de 1 000 DA et plus 14 5831 vignettes de 1 500 DA ».

Enfin, Algérie Poste « invite tous les automobilistes à se rapprocher des bureaux de poste pour s'acquitter de la vignette de leur voiture, soulignant son engagement de fournir la meilleure qualité de service au niveau des établissements postaux pour notre clientèle », conclut le communiqué.