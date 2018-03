Tchad : Deby annonce la "naissance" d'une 4ème république

Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé la mise en place d'une 4ème république à l'ouverture d'un forum sur les réformes institutionnelles au Tchad, boycotté par l'opposition, qui a débuté lundi et s'achèvera le 27 mars, selon des sources médiatiques.

"Point n'est besoin de rappeler que l'exercice auquel vous êtes conviés est capital. Il s'agit de la naissance de la 4e République", a-t-il déclaré au palais présidentiel à l'ouverture du forum national sur les réformes institutionnelles - les premières depuis l'adoption de la Constitution de 1996. Boycotté par l'opposition et une partie de la société civile qui avaient été invités à participer à sa préparation, le forum s'est ouvert avec plus de 700 participants dont l'ex-président tchadien Goukouni Weddeye, des chefs religieux traditionnels, des membres du gouvernement et de la diaspora.

Il devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, à la création d'un Sénat ou encore à la refonte des régions. Selon M. Déby, "si nous estimons que la fédération ou la régionalisation est le schéma idéal qui convient à notre pays, il ne faut avoir aucune crainte de nous engager sur cette voie et de vivre de nouvelles expériences". APS