Décès du comédien Omar Tayane

Le comédien Omar Tayane, un des chevronnés artistes de théâtre, du cinéma et de la radio et télévision Algériennes est décédé, lundi à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né à Blida en 1940 Omar Tayane avait commencé sa carrière en 1965 dans le cinéma, aux côtés de Keltoum et Mohamed Chouikh, dans le film « Le Vent des Aurès » réalisé par Mohamed Lakhdar Hamina, présenté au Festival de Cannes en 1966.

Entre autres films dans lesquels le défunt avait également participé, figurent « Les déracinés » de Lamine Merbah et « Les enfants de novembre » de Moussa Haddad, en 1975.

Omar Tayane, entouré alors, des grands comédiens, auteurs et metteurs en scène de l'époque, a également joué dans plusieurs pièces produites par le TNA, à l'instar de « Monnaie d'or » (1967), mise en scène par Abdelkader Alloula, « Le cadavre encerclé » (1968) de Kateb Yacine, « Rouge l'aube » (1969) de Assia Djebar, « Les concièrges » (1970) de Rouiched, « C'est toi qui a tué le monstre » (1971), mise en scène par Allal El Mouhib, « Beni Kelboun » (1973) de Ould Abderrahmane Kaki et « Et'mae ifessed et'bae » (1974), mise en scène par El Hachemi Noureddine et produite par le Théâtre régional de Annaba.

Le défunt avait longtemps fréquenté la Cinémathèque d'Alger et en fervent défenseur du patrimoine culturel Algérien, avait animé plusieurs émissions à la radio comme à la télévision sur la musique chaâbie et Andalouse.

En 2011, l'association culturelle et artistique « Le 3e Millénaire » avait rendu hommage à Omar Tayane, un artiste qui aura voué sa vie à la culture Algérienne.

L'enterrement du défunt aura lieu, mardi dans l'après midi, au cimetière de Beni Tamou, près de Blida.