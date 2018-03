Ouargla : mise en exploitation commerciale du tramway

Le tramway d’Ouargla a été mis en exploitation commerciale mardi par le ministre des Travaux public et des Transports, Abdelghani Zaâlane, en présence des autorités locales et des représentants de la société civile.

Totalisant une vingtaine de rames, le tramway va assurer le transport de plus de 3.000 passagers/heure et couvrira un parcours de 9,7 km, jalonné d’une quinzaine de stations, du quartier En-Nasr (périphérie Ouest) au centre commercial d’Ouargla, via les boulevards du 1er-Novembre et de la République.

Lors de la cérémonie de mise en exploitation, le ministre, qui s’est délacé à bord du tramway jusqu’à la station de maintenance «27 février 1962», a appelé à veiller à la préservation de cet acquis appelé à contribuer grandement à l’amélioration de la qualité du transport et du service public et à faciliter le déplacement des citoyens, en plus de son impact économique.

Premier du genre dans le Sud du pays, ce moyen de transport dispose aussi d’un centre de maintenance installé sur une superficie de 5,5 hectares.