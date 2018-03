TIC : entrée en service de la radiolocalisation par satellite et du Cloud computing

L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) a annoncé mardi dans un communiqué l'entrée en service de la radiolocalisation par satellite et du Cloud computing (stockage de contenu informatisé à distance), invitant les opérateurs et prestataires désireux s'offrir ce type de services à se rapprocher de ses structures pour l’obtention de l’autorisation.

L’ARPT informe de l'entrée en vigueur de la décision portant cahier des charges définissant les conditions et les modalités d'établissement et d'exploitation de services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite, ainsi que les services de géolocalisation par radio, a précisé la même source, ajoutant que les éléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation sont précisés à l'article 6 du cahier des charges, lequel est disponible en téléchargement sur le site de l'ARPT.

L'instance de régulation informe également de l'entrée en vigueur de la Décision portant cahier des charges définissant les conditions et les modalités d’établissement et d’exploitation des services d’hébergement et de stockage de contenu informatisé au profit d’utilisateurs distants, dans le cadre de la fourniture de services dits Cloud computing.

Les éléments constitutifs du dossier de demande d'autorisation sont précisés à l'article 7 du cahier des charges, lequel est disponible en téléchargement sur le site de l'ARPT.

Le cloud computing est un ensemble de services informatiques (serveurs, stockage, bases de données, composants réseau, logiciels, outils d’analyse, etc.) fournis via Internet (cloud). Les sociétés qui proposent ces services informatiques sont appelées fournisseurs de services cloud.

Il simplifie la sauvegarde des données, la récupération d’urgence et la continuité des activités et rend ces activités moins coûteuses, car les données peuvent être mises en miroir sur plusieurs sites redondants sur le réseau. APS