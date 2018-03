Le salon sur l’entreprenariat féminin : les porteuses de projets réussis à l’honneur

Les femmes porteuses de projets réussis sont à l’honneur à Oran, à l’occasion du premier salon sur l’entreprenariat féminin, inauguré mardi à la maison des jeunes «Ahmed Maoued».

«Une vingtaine d’exposantes dont des femmes porteuses de projets réussis dans différents domaines prennent part à cette manifestation qui se tient du 20 au 22 mars», a indiqué, à l’APS, un chef de service à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, qui met en avant la nécessité d’encourager la jeunesse féminine à se lancer dans l’entreprenariat et l’impliquer davantage dans le monde économique.

«Nous devons développer, encourager et favoriser l’entreprenariat féminin pour la création d’emplois, à travers l’accès au financement par le biais des différents dispositifs existants: Caisse nationale d’allocation chômage (CNAC), Agence nationale de soutien des jeunes (ANSEJ), Agence nationale de l’emploi (ANGEM) et autres services d’accompagnement», a-t-il soutenu.

Quelques «success stories» ayant pris part à ce premier salon dédiée aux femmes entrepreneures se sont illustrées, à l’exemple de la PME «El Chorfa» sise à haï Filaoucène (Oran), qui produit des feuilles de diouls et de la chapelure et d’autres ayant investi dans la gestion de la copropriété: nettoyage, jardinage et gardiennage.

Amal Benkacimi, cinéaste et présidente d’une association culturelle «Média cinéma», qui a été sacrée doctorat honorifique de «I learn Academy» d’Egypte pour avoir réalisé plusieurs travaux cinématographiques sur l’immigration clandestine, et décroché un Oscar également en Egypte pour avoir réalisé un documentaire intitulé «Batailles écrites en sang des moudjahidine», rêve de créer son propre club cinématographique en lien avec un club artistique.

«C’est un défi, je suis consciente de l’’immense tâche qui m’attend malgré les contraintes auxquelles je dois y faire face, mais je suis convaincue de réussir», a souligné cette informaticienne, qui a plongé dans le monde de l’audiovisuel pour promouvoir et développer le côté culturel et médiatique.

Plusieurs conférences sont au programme de ce premier salon sur les femmes porteuses de projets réussis, ayant trait notamment aux techniques de vente, à la publicité et à l’accompagnement des porteuses de projets pour la création de petites et moyennes entreprises. APS