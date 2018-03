Fibre optique : une Algérienne décroche le premier prix mondial à Genève

L'Algérienne Naïma Mahrez a décroché avec mérite, mardi à Genève, le premier prix du concours mondial WSIS Project Prizes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour son projet intitulé African fiber optic Backbone Trans-Saharan (BTS), a-t-on appris auprès d'Algérie Telecom.

Naïma Mahrez qui est cadre supérieur à la direction commerciale Corporate d'Algérie Telecom, a reçu ce prix au prestigieux concours mondial WSIS Project Prizes 2018 pour son projet intitulé African fiber optic backbone trans-saharan (BTS) dans la catégorie «Coopération internationale et régionale» pour son impact sur la communauté et ses liens avec les Objectifs de développement durable fixés par le Plan d'action l'UIT.

Organisé chaque année par l'UIT dans le cadre du sommet mondial de la société de l'information (SMSI), ce concours qui a enregistré cette année la participation de 50 pays et 2 000 candidats, récompense les meilleurs projets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), répartis dans différentes catégories et favorisant l'édification de la société de l'information.

La distinction de Naïma Mahrez, honorée à l'occasion d'une cérémonie rehaussée par la présence du secrétaire général de l'UIT Houlin Zhao, «consacre les grands efforts d'innovation et de créativité du personnel d'Algérie Telecom en général et de la femme algérienne dans le domaine des TIC en particulier», selon Algérie Telecom. APS