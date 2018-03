Congrès mondial sur la sécurité des frontières : Abdelghani Hamel appelle à une approche sécuritaire globale

Le général Major Abdelghani Hamel, directeur général de la sureté nationale (DGSN), président d’Afripol, a appelé, mardi à Madrid, lors de sa participation aux travaux du congrès mondial sur la sécurité des frontières (20 au 22 mars 2018), à la mise en oeuvre d’une approche sécuritaire globale et cohérente sur la sécurité des frontières.

Au cours de son intervention, le DGSN a exposé les principales mesures et étapes effectuées par la police algérienne qui parraine l’initiative de création de ce mécanisme africain permettant de coordonner les efforts des polices du continent selon une approche sécuritaire régionale et en intégrant des solutions technologiques susceptibles de garantir la sécurisation totale des frontières.

Il a estimé par ailleurs que "cet événement donne une valeur ajoutée aux différents efforts visant à améliorer la coopération" entre les institutions sécuritaires et les partenaires des secteurs privés et publics spécialisés dans les technologies de pointe et également de trouver des solutions efficaces qui garantissent une meilleure maîtrise de la gestion des frontières.

Le DGSN a en outre valorisé le rôle important assigné aux organisations sécuritaires internationales telle qu’Afripol dans leur lutte contre la propagation des crimes en relation avec les frontières, la radicalisation, le commerce illicite de drogues et des armes à feux, la contrebande et la cybercriminalité.

Le général major a rappelé les priorités du plan de travail d’Afripol pour 2017-2019 qui concordent parfaitement avec les objectifs de l’Union Africaine visant à prévenir et à lutter contre toutes les formes des crimes transnationaux notamment le crime organisé, la cybercriminalité, l’émigration clandestine, à travers une étroite coordination avec les partenaires internationaux dans les questions d’intérêt commun et la contribution dans la bonne gouvernance des frontières.

Des responsables de haut niveau d’agences d’application de la loi, d’organisations sécuritaires internationales et divers acteurs participent également à ce congrès et tenteront d'examiner les perspectives de coopération et de renforcement du partenariat à travers l’adoption d’une vision commune à même de relever les défis relatifs à la sécurité des frontières. APS