7ème édition du salon de l'emploi Salem 2018 : start-up et entrepreneriat en ligne de mire

La 7ème édition du Salon national de l’emploi « Salem2018 » s’est ouverte ce mercredi au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger (Safex-Société des foires et expositions) et se poursuivra jusqu’au 27 mars.

Organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, son inauguration officielle a eu lieu ce matin en présence de plusieurs ministres aux cotés du ministre du secteur, Mourad Zemali.

En choisissant, cette année, d'axer sa thématique autour des « start-up, réussite et innovation », le salon qui accueille candidats à l'emploi et recruteurs s'oriente vers la promotion de l'entreprenariat et l'encouragement à la création des start-ups.

D'ailleurs, à côté des nombreuses entreprises présentes, plusieurs organismes d'accompagnement à la création de l'emploi sont également à l'écoute des visiteurs sur place, à l'instar de l'ANSEJ (Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes), la CNAC (Caisse nationale d'assurance chômahe), l'ANGEM (Agence nationale de gestion du microcrédit).

Le salon propose aussi un programme varié de conférences et prodigue des orientations et des conseils aux jeunes candidats à l'emploi, par la présence sur place des experts et des formateurs.