Coupe de la CAF – 16es de finale (bis) : l’USMA et le CRB fixés sur leurs adversaire

L’USM Alger et le CR Belouizdad, représentants algériens en Coupe de la Confédération affricaine de football (CAF), connaissent leurs adversaires en 16es de finale bis du tournoi africain à l’issue du tirage au sort qui s’est déroulé ce mercredi au siège de la CAF.

Afin de passer en phase de poules, les Rouge et Noir doivent passer l'écueil de la formation nigériane de Plateau Utd. Pour sa part, le Chabab jouera face à l’une des plus prestigieuses équipe et école de football sur le plan continental, à savoir, l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire).

Les deux formations algériennes joueront le match allé, prévu entre le 6 et le 8 avril prochain, hors de leurs bases, alors que la manche retour se déroulera en Algérie une dizaine de jours plus tard.

Programme complet des 16es de finale (bis)

Plateau Utd (Nigeria) - USM Alger (Algérie)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) - CR Belouizdad (Algérie)

Zanaco (Zambie) - Raja Club Athletic (Maroc)

El Hilal (Soudan) – Akwa Utd (Nigeria)

Supersport (Afrique du Sud) -

- UD Songo (Mozambique),

Aduana Stars (Ghana) - Fosa Junior (Madagascar)

Young Africans (Tanzanie) - Wolaitta Dicha (Ethiopie),

Génération Foot (Sénégal) – RS Berkane (Maroc)

CF Mounana (Gabon) - El Masry (Egypte)

Williamsville (Côte d’Ivoire) - Deportivo Niefang (Guinée Equatoriale)

MFM FC (Nigeria) - Djoliba (Mali)

Rayon Sport (Rwanda) - Costa do Sol (Mozambique),

Pot A : El Hilal (Soudan), Saint George (Ethiopie), AS Vita Club (RD Congo), Zanaco (Zambie)

Pot B : USM Alger (Algérie), Supersport (Afrique du Sud), Hilal Obied (Soudan), Enyimba (Nigeria)

Pot C : ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), CF Mounana (Gabon), Young Africans (Tanzanie), Williamsville (Côte d’Ivoire), Aduana Stars (Ghana), Gor Mahia (Kenya), UD Songo (Mozambique), MFM FC (Nigeria), Plateau Utd (Nigeria), Rayon Sport (Rwanda), Génération Foot (Sénégal), Bidvest Wits (Afrique du Sud)