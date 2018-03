Khamenei : l'Iran est parvenu à « neutraliser les plans » US dans la région

Téhéran est parvenu « à neutraliser les plans des Etats-Unis » au Moyen-Orient, s'est félicité, mercredi, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans son traditionnel discours à l'occasion du Nouvel an Iranien.

« Ceux qui s'ingèrent dans toutes les affaires du monde protestent et disent pourquoi l'Iran intervient-elle dans les affaires de l'Irak et de la Syrie ? En quoi cela vous regarde? La République islamique d'Iran a réussi à neutraliser les plans des Etats-Unis dans la région », s’est félicité M. Khamenei lors de ce discours retransmis par la télévision d'Etat.

Il a ensuite affirmé que ce « plan » des Etats-Unis visait à « créer des groupes oppresseurs comme Daech, afin d’éloigner l'esprit des peuples de la région du régime usurpateur sioniste et de les occuper par des conflits internes ».

S'agissant de l'aide apportée par Téhéran à la Syrie et à l'Irak, M. Khamenei a indiqué que sont pays y est allé à la demande des gouvernements et des peuples de ces pays, soutenant que « toutes les aides apportées » avaient été décidées « après mûrs calculs et réflexion ».

« Il ne fait pas de doute que les Etats-Unis n'atteindront pas leurs objectifs dans la région », a-t-il conclu.