Tipasa : neutralisation d'un vaste réseau international de trafic de véhicules

Un vaste réseau international de trafic de véhicules vient d'êtrre neutralisé par le service de la police judiciaire de Tipasa, a annoncé, mercredi, le commissaire divisionnaire Ahmed Nech, signalant l'arrestation de 36 personnes et la récupération de 73 véhicules d'une valeur globale de deux milliards de dinars.

Dans un point de presse, ce responsable a indiqué que cette affaire remonte au mois de septembre dernier, lorsque ses services ont réussi à récupérer un camion volé à Daouda des suites d'une

plainte déposée par un citoyen.

Les investigations, engagées pou réclaircir cette affaire ont révélées que ce trafic englobait pas moins de 27 wilayas au niveau desquelles ont été mises à jour 92 fiches techniques falsifiées, permettant la récupération de 73 véhicules lours et légers de différentes marques, dont 12 véhicules de luxe objets de mandats de recherche de la part de pays Européens.

Les services de polices ont, en outre, découvert des ateliers utilisés pour le démontage des véhicules volés, à El Birine (Djelfa), Bejaia, et Bordj Bou Arreridj.

Les mis en cause dans cette affaire, ont fait l'objet de sept chefs d'accusation pour vol qualifie avec des circonstances aggravantes commis par un groupe criminel transfrontalier, constitution d'une association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans les immatriculations des véhicules volés, et faux et usage de faux dans les fiches techniques de ces derniers.

Les autres chefs d'accusation retenus à l'encontre des mis en cause, âgés de 25 à 35 ans, font également état d'escroquerie, de trafic international de véhicules et de la création d'un atelier de démontage de véhicules. ont été, aussi, retenus à leur encontre.