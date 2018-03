Des averses de pluies et de grêles affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays

De fréquentes averses de pluies et de grêles, accompagnées parfois d'orages et de rafales de vent sous orages, affecteront à partir de la soirée de ce mercredi les wilayas du Centre et de l'Est du pays, indique l'Office national de météorologie dans un Bulletin météo spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont Boumerdès, Tizi-Ouzou, le nord de Bouira et de Sétif, Bejaia, Jijel, Skikda et Mila, précise la même source, relevant que la validité du BMS s'étalera de ce mercredi à 18h00 à demain jeudi à 18h00, alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité.