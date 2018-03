Air Algérie annule quatre vols en raison des intempéries

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annulé quatre (4) vols programmés pour jeudi 22 mars en raison des mauvaises conditions météorologiques, apprend-on auprès de cette compagnie Il s'agit des vols internationaux Constantine-Marseille, Constantine-Mulhouse et Sétif-Marseille, ainsi que le vol domestique Constantine-Alger, précise la même source.

L’Office national de la météorologie (ONM) avait prévu, dans un bulletin météo spécial (BMS), de fréquentes averses de pluies et de grêles accompagnées d'orages et de rafales de vent sous orages sur les wilayas du Centre et de l'Est du pays, à partir de la soirée du mercredi jusqu'à jeudi à 18h.

Outre ces annulations, Air Algérie avait également annoncé, auparavant, quatre autres annulations de vols à destination de Paris prévus pour jeudi, en raison de la grève des contrôleurs aériens en France, tout en soulignant que les autres vols sur la France pourraient connaître des perturbations mais pas d'annulation. APS