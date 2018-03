Trafic routiers très difficile sur plusieurs axes, la circulation des poids lourds provisoirement suspendue

Le trafic autoroutier s’est annoncé très difficile tôt ce matin sur des axes routiers dans plusieurs régions suite aux fortes chutes de neige enregistrées depuis les premières heures de la journée de jeudi. Plusieurs wilayas sont touchées et souffrent d’énormes bouchons formés le long de ces axes où les routes sont quasiment impraticables et causant même des accidents.

Des instructions ont été données aux différents responsables locaux pour mobiliser les moyens de déneigement et assurer la prise en charge des automobilistes en difficulté et les passagers, en cas de détérioration des conditions climatiques. La Circulation des poids lourds est momentanément suspendues.

La neige bloque plusieurs axes routiers des wilayas de l’Est du pays

De nombreux axes routiers ne peuvent être empruntés dans plusieurs wilayas de l’est du pays en raison des chutes de neige qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi, particulièrement dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif et Guelma.

A Bordj Bou Arreridj, où la poudreuse continue de tomber, même l’autoroute Est-ouest est très difficilement praticable par endroits à cause des amoncellements de neige, surtout sur le segment reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj à Constantine à hauteur, de Zenouna dans la commune d’El Yachir.

Le route nationale (RN) n 106, dans son segment reliant Theniet En Nasr et Bordj Zemmoura et les chemins de wilaya (CW) 76, 43 et 44 entre Bordj Zemmoura et Guenzet (Sétif) à hauteur de la région Lamdafaa, entre Djaafra et El Maine vers Béjaia et Djaafra et Ouled Dahmane, les véhicules ont beaucoup de peine à se mouvoir, ont indiqué les services de la protection civile.

La circulation automobile est également difficile sur le CW 42 dans sa partie reliant la commune de Tagliet et Ghilassa, a-t-on noté.

Dans la capitale des Hauts plateaux les axes routiers de la région nord de Sétif ont été paralysés. La neige a bloqué le tronçon de l’autoroute Est-Ouest entre El Eulma-Sétif et la RN 75 vers Batna jusqu’à Bouandes depuis les premières heures du matin, selon les services de la protection civile.

La même source a ajouté que les services communaux, ceux des travaux publics et la Gendarmerie nationale se déploient pour la réouverture des routes, où la neige a atteint entre 20 et 50 cm dans la région nord.

Dans la wilaya de Guelma, selon l’officier Nabil Mekhfi du centre opérationnel du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, la circulation automobile est à l’arrêt sur la RN 81 entre Guelma et Souk Ahras entre Ain Mekhlouf et Ain Larbi et la CW 162 entre Bendjerah et Djebel Maouna, du côté sud de la wilaya et le chemin communal (CC) vers la commune de Bouhamdane.

A Constantine, la neige a enjolivé les hauteurs de Djebel El Ouahch et la ville Ali Mendjeli et la circulation routière étant difficile par endroits.

Les camions interdits sur l’axe El-Hamdania-Benchicao et dans le sens Chiffa-Médéa

L’axe El-Hamdania-Benchicao, en passant par Ouzera, était quasiment paralysé à la circulation, tôt ce matin, en raison de l’accumulation de la neige sur la chaussée, provoquant la formation de longues files de voitures et de véhicules de gros tonnages, sur près de quinze kilomètres.

Dans le but de faciliter le travail des équipes de déneigement, la circulation de camions poids lourds a été provisoirement interdite, dans le sens Chiffa-Médéa.

Plusieurs engins de déneigement effectuent des ballets incessant entre El-Hamdania et Benchicao pour éviter la fermeture de cet axe, d’où transitent des milliers de véhicules. Des équipes d’intervention supplémentaires ont été déployées dans différents endroits stratégiques et au niveau des points noirs, en particulier, à l’entrée sud de Médéa, Ouzera, Benchicao et El-Fernane, périphérie nord de Berrouaghia.

Sidi Bel Abbes : des perturbations du trafic routier dans plusieurs axes à cause de la neige et du verglas

La région sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a enregistré, dans la nuit du mercredi à jeudi, des chutes de neige importantes accompagnées de rafales de vent assez forts, ce qui a causé des perturbations au trafic routier au niveau de plusieurs axes, a-t-on appris du directeur des travaux publics.

Parmi les axes qui connaissent des perturbations, la route nationale RN 13 reliant Telagh à Ras El Ma passant par Dhaya, la RN 95 reliant Moulay Slissen à Ras El Ma, la RN 104 reliant Marhoum à la wilaya de Saïda, la RN 09 passant de Marhoum vers El Bayadh, ainsi que le chemin de wilaya CW 55 passant par Dhaya et Saidi Chaïb.

Toutes les précautions ont été prises par les services des travaux publics, pour le déneigement des routes et au déversement du sel et gravât pour la faire fondre et éviter ainsi les accidents de circulation. APS