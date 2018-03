Intervention de détachements de l'ANP pour l'ouverture de routes bloquées par la neige

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont intervenu jeudi dans plusieurs wilayas du pays pour l'ouverture des routes bloquées, le désenclavement des zones touchées par les fortes chutes de neige et pour prêter assistance aux citoyens, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Les éléments de l'ANP ont procédé au déneigement de plusieurs routes et chemins fermés, notamment dans les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Constantine, Sétif et Bejaïa, précise-t-on de même source.

La participation aux opérations de déneigement et d'assistance aux citoyens ont été effectuées en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, relatives "à l'intervention rapide et efficiente des unités de l'ANP déployées dans les localités ayant enregistrées, récemment, des perturbations climatiques", ajoute le communiqué.

Le Haut Commandement de l'ANP a réitéré, à cette occasion, "la disponibilité permanente des différentes unités de l'ANP pour intervenir dans de telles situations, afin d'ouvrir les routes et prêter aide aux citoyens dans l'ensemble des régions touchées, et ce, à travers l'engagement des moyens humains et matériels nécessaires".