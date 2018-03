Un cas de rougeole et 5 cas de rubéole enregistrés à El Bayadh

Un cas confirmé de rougeole et cinq autres cas de rubéole ont été enregistrés dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Alors que 14 cas suspectés d’avoir contracté la rougeole ont été signalés par différents établissements hospitaliers, un seul cas seulement s'est avéré positif, a-t-on indiqué à la cellule de communication de la DSP, ajoutant que le cas a été enregistré dans la région de Brizina.

Le concerné a été pris en charge par les services hospitaliers, a-t-on fait savoir, ajoutant que 5 autres cas de rubéole ont été confirmés par des analyses effectuées au niveau de l’Institut Pasteur d'Alger, en attendant la réception des résultats d'analyses de huit autres personnes suspectées de contracter le virus des deux maladies.

La DSP d’El Bayadh affirme qu’aucun cas de décès n’a été enregistré au niveau de la wilaya et que toutes les dispositions ont été prises pour éviter une épidémie suite à la déclaration des premiers cas suspectés.

La direction locale de la santé a ainsi entamé une large campagne de vaccination ayant touché 2.720 personnes, notamment dans l’environnement des personnes suspectés d’avoir contracté le virus.

Une campagne de sensibilisation est en cours. La DSP exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants scolarisés qui ont raté les rendez-vous de vaccination, ainsi que les enfants qui viennent d’avoir 11 et 18 mois.

La dernière campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, qui avait eu lieu dans la wilaya entre décembre 2017 et mars 2018, a ciblé plus 51.000 écoliers, avec un taux de 81, 87%, sachant que plus de 62.000 vaccins ont été acquis.