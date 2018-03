5 conditions de santé causées par le diabète

Le diabète augmente vos chances de développer un certain nombre de maladies. Voici celles que vous devriez surveiller et les moyens pour réduire vos risques

Si vous êtes diabétique, vous devriez vous préoccuper d’autres problèmes liés à cette maladie. Mais tout n’est pas catastrophique pour autant, et il existe plusieurs moyens de diminuer les risques. La règle numéro un est le contrôle du glucose sanguin. «En contrôlant votre taux de glycémie, vous êtes moins à risque de subir les conséquences et les complications du diabète», explique Karen McDermaid, spécialiste du diabète à Moosomin en Saskatchewan.

1. Diabète et cardiopathie

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les diabétiques. Le diabète provoque une accumulation progressive de dépôts gras qui obstruent les vaisseaux sanguins, provoquant le durcissement de leurs parois. Des vaisseaux sanguins rétrécis ou partiellement obstrués peuvent être la cause d’une attaque ou crise cardiaque.

Mais tous n’ont pas le même niveau de risques. Vous êtes plus à risque de subir une crise cardiaque si vous souffrez du diabète depuis 15 ans et plus. C’est le cas si le diabète vous cause des problèmes aux yeux, au foie ou aux reins, ou encore si vous ressentez des problèmes de circulation, comme des douleurs à la poitrine durant l’activité physique, ou des douleurs aux jambes lorsque vous marchez longtemps.

Les facteurs de risques habituels de la maladie cardiaque s’appliquent également à vous et augmentent les probabilités de subir cette maladie: tabagisme, pression ou niveau de cholestérol élevé, historique familial de maladie cardiaque

Pour diminuer les risques: Cessez de fumer, faites davantage d’exercice physique et ayez un régime alimentaire équilibré et sain pour votre e cœur.

2. Insuffisance rénale

Le diabète est la première cause d’insuffisance rénale. Au moins la moitié des diabétiques présentent des signes précoces de cette maladie. Une pression sanguine élevée ou des antécédents familiaux augmentent les risques. L’augmentation de la pression peut également accélérer le développement de la maladie. Malheureusement, lorsque les problèmes de reins s’accentuent, ils peuvent provoquer l’hypertension et un cercle vicieux s’installe.

Pour diminuer les risques: Si vous faites de la haute pression, discutez avec votre médecin des mesures de contrôle à adopter et des médicaments à prendre. Côté pression artérielle, visez une cible de 130/80. Évitez les plats riches en protéines et faites régulièrement une analyse d’urine.

3. Trouble nerveux

Le diabète peut aussi provoquer des troubles nerveux appelés neuropathies. Si l’accumulation de corps gras a fait diminuer la taille de vos artères, il est possible que vos nerfs soient endommagés, conséquence d’un manque d’oxygène et de nourriture. L’inflammation est un autre facteur qui peut contribuer à endommager les nerfs. La neuropathie diabétique peut provoquer des symptômes de douleur, de l’insensibilité ou des picotements aux jambes et aux orteils, au bras et aux doigts. Vous pourriez également souffrir de troubles digestifs comme la nausée, l’indigestion ou la constipation. Les troubles nerveux peuvent même provoquer un dysfonctionnement sexuel.

Pour diminuer les risques: Maintenez votre pression sanguine à des niveaux normaux. Éliminez les mauvaises habitudes: le tabagisme et la consommation d’alcool peuvent faire augmenter le risque de contracter la neuropathie diabétique.

4. Amputation

Il y a deux raisons pour lesquelles le diabète pourrait vous conduire à l’amputation d’un pied ou d’une jambe. À cause du rétrécissement des vaisseaux sanguins, la circulation dans le bas du corps pourrait être mauvaise. Cela signifie que si vous avez des coupures ou des irritations aux pieds ou aux jambes, celles-ci pourraient tarder à guérir ou même empirer. De plus, si le diabète provoque des troubles nerveux, vous pourriez ne pas ressentir une douleur au pied. Les irritations dont vous n’avez pas connaissance peuvent s’infecter et devenir purulentes, pour ensuite nécessiter une amputation de la jambe.

Pour diminuer les risques: Traitez bien vos pieds en les nettoyant et en les inspectant chaque jour. Évitez tout ce qui pourrait vous causer une blessure comme marcher pieds nus ou porter des chaussettes mal ajustées. Et si vous avez une douleur au pied qui semble refuser de guérir, parlez-en à votre médecin.

5. Perte de vision

Le diabète peut provoquer une obstruction ou une croissance anormale des vaisseaux sanguins de la rétine. Ces perturbations peuvent provoquer des problèmes de vision et même la cécité. Les diabétiques sont plus à risque de contracter des maladies graves aux yeux, comme des cataractes et du glaucome.

Pour diminuer les risques: Passez un examen annuel de la vue. Lorsque c’est le cas, mentionnez à votre médecin que des taches bizarres ou des points troubles sont apparus. Et, vous le saviez déjà, maintenez votre taux de glucide sanguin à un niveau normal.

Pour demeurer en santé malgré le diabète, contrôlez votre niveau de glucide sanguin, mais aussi votre taux de cholestérol et votre pression. «La clé est de contrôler votre maladie et non de laisser la maladie vous contrôler», dit Karen McDermaid.