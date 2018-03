Contrebande : saisie de plusieurs quantités de carburant et de produits alimentaires

Plusieurs quantités de carburant et de produits alimentaires destinés à la contrebande ont été saisies jeudi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dans plusieurs wilayas, indique vendredi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont déjoué, le 22 mars 2018, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de (5199) litres de carburant, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tamanrasset/6e RM, un (01) contrebandier et ont saisi un (01) véhicule tout-terrain et des équipements d’orpaillage, alors que (698) unités de différentes boissons ont été saisies à Mostaganem/2e RM", précise la même source.

"D’autre part, des éléments des Garde-frontières et de la Gendarmerie nationale ont intercepté (194) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Tindouf et Ouargla", conclut le MDN.