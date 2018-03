Journée mondiale des forêts : grande opération de reboisement à l'initiative de la Radio Algérienne

La dixième édition de la grande campagne de reboisement nationale initiée, depuis 2008, par la chaîne 3 de la Radio Algérienne sera lancée ce samedi matin, à partir de 09h00, sur le site de la forêt du village Noir à Bouchaoui à Alger.

Cette action qui touchera pratiquement toutes les wilayas du pays, notamment Annaba, Tizi-Ouzou, Biskra, Djelfa, Naâma, Sidi Bel Abbès et Bechar, sera soutenue par la Direction générale des forêts (DGF), les Scout musulmans, la protection civile et le mouvement associatif.

Selon les organisateurs, plus de 280 000 personnes ont participé à cette campagne de reboisement lors de la précédente édition. Une initiative qui se tient chaque année à l’occasion de la journée mondiale de la forêt.

Chaque année, cette journée est consacrée sous un thème particulier décidé par la l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Pour 2018, le thème choisi est : "forêts et villes durables", note la DGF. Ce slogan souligne les liens étroits entre les bienfaits de la forêt, la qualité de l’environnement et le bien être des hommes.