«La fontaine fait son cinéma» : un court métrage pour les enfants au festival d’Annaba du film méditerranée

Le court métrage «La Fontaine fait son cinéma» a été projeté vendredi en fin d’après-midi à l’espace enfant de la bibliothèque principale de lecture publique d’Annaba «Slimane Berkat» dans le cadre des activités du Festival d’Annaba du film méditerranée

Trois petites histoires, «Le corbeau et le renard», «Rumeurs» et «La loi du plus fort», produits par Arte éditions, d’une durée de 35 minutes, ont suscité l’émerveillement du public, composé d’enfants âgés entre 5 et 10 ans, confortablement mais surtout «librement» installés sur un tapis, reflétant le monde de l’enfance dans toute son innocence.

Ces films d’animation mettent en exergue des histoires très anciennes adaptées à l'époque actuelle, a souligné Saliha Nouacer, directrice de la bibliothèque, s-ignalant que cette série de films adapté du livre de Jean de la Fontaine, relatent des histoires, généralement courtes, drôles mais éducatives destinées à enseigner la sagesse dont tout un chacun a besoin, notamment les enfants.

Aussi, le débat improvisé par l’animatrice de la bibliothèque, Souheila Hakikki, a permis au petit public d’exprimer ses idées sur ces courts métrages, surprenant par moment par sa spontanéité et son degré et capacité d’assimilation des sujets proposés.

Pour les petits Ines, Mohamed ou encore khadidja , il ne faut jamais croire à toute information ou propos alléchants, se référant au lapin qui a semé la pagaille dans toute la jungle pour avoir cru voir un monstre ou encore au corbeau trop naïf. L’objectif recherché étant de parvenir à créer un «public passionné et connaisseur, des cinéphiles de demain», a-t-on souligné.

Le commissariat du Festival d’Annaba du film méditerranéen propose dans le cadre du programme d’animation destiné aux enfants des courts et longs métrages les 24, 26 et 27 mars courant, au niveau du Théâtre régional Azzeddine Medjoubi et la bibliothèque publique, avec entre autres, «La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf», «La poule, L’éléphant et le serpent» ou encore «La galette court toujours» et «La soupe aux cailloux». APS