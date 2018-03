Une importante cache d'arme découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache contenant une importante quantité d'armes et un lot considérable de munitions et autres pièces, a été découverte vendredi à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 23 mars 2018, près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), une cache contenant une importante quantité d’armes (24 pièces) et un lot considérable de munitions", précise la même source.

Cette cache contenait ainsi, "quatre (4) Fusils mitrailleurs de type FM, huit (8) Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois (3) Fusils mitrailleurs de type PKT, un (1) Fusil mitrailleur de type FM.DP, un (1) Pistolet mitrailleur de type G-3, trois (3) Fusils semi-automatiques de type Simonov, et quatre (4) Fusils à répétition".

S'agissant des munitions et autres pièces contenues dans cette cache, la même source signale "quinze (15) chargeurs de munitions pour Pistolet Kalachnikov, (48) obus pour mortier (40 et 80 mm), (1) roquette RPG7 et, (6) grenades".

La cache contenait également, "une importante quantité de munitions s’élevant à (3.224) balles et de différentes charges explosives pour mortier, des équipements topographiques et un lot de pièces de rechange pour armes à feux".

"Cette opération de qualité venant s’ajouter à l’ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l’Armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays, et sa stabilité", conclut le communiqué.