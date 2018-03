Un forum d'affaires algéro-hongrois le 26 mars à Budapest

Un forum d'affaires algéro-hongrois se tiendra lundi prochain à Budapest (Hongrie), permettant à la délégation algérienne de mettre en relief l'attractivité et le potentiel du marché algérien, a indiqué samedi la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) dans un communiqué.

Ce forum algéro-hongrois, dont l'objectif est d'identifier les opportunités d'affaires existantes dans les deux pays, se tiendra dans le cadre d'une mission d'hommes d'affaires algériens à Budapest du 25 au 29 mars en cours, organisée par la CACI en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Budapest et l'ambassade de Hongrie à Alger.

Réunissant une trentaine d'opérateurs économiques activant dans divers secteurs, cette délégation aura pour mission de prospecter le marché hongrois et d'établir un contact direct avec les entreprises hongroises intéressées par le marché algérien.

Par ailleurs, le Conseil d'affaires algéro-hongrois, créé à l'occasion de la dernière session de la commission mixte tenue à Alger en décembre 2017, va se réunir pour la première fois à Budapest avec l'objectif de favoriser les contacts directs entre les opérateurs économiques des deux pays et la promotion des relations économiques et commerciales bilatérales, à travers le recensement des contraintes et obstacles mais aussi la proposition d'actions à même de booster la coopération.

Pour rappel, l’Algérie et la Hongrie avaient convenu lors de la tenue de la deuxième commission économique mixte algéro-hongroise en décembre dernier, d’élargir et de renforcer la coopération bilatérale dans une vingtaine de domaines dont l’agriculture, l’industrie, l’énergie (y compris les énergies renouvelables), l’aménagement du territoire, l’éducation et la formation, l’enseignement supérieur, l’habitat, les ressources en eau, les travaux publics, le transport et la Justice. APS