Football - Coupe d’Algérie : la JS Kabylie, dernier qualifié pour les demi-finales

La JS Kabylie a arraché le dernier billet pour les demi-finales de finale de la Coupe d’Algérie. La formation de la ville des genêts est parvenue à passer le cap des quarts de finale en disposant de l’USM Blida, ce samedi au stade du 5 Juillet 1962, en s’imposant sur le score de 2 buts à 1.

Le tableau des demi-finales de la Coupe d’Algérie s’est, enfin, complété avec la qualification de la JS Kabylie. Opposés à un autre candidat au purgatoire, en championnat, les Canaris ont éprouvé beaucoup de difficultés pour s’adjuger le dernier ticket pour le carré d’as.

En dépit de leur large domination dans cette partie, les Canaris ont dû patienter jusqu’aux 20 dernières minutes pour se voir récompenser de tous leurs efforts. Après deux penaltys non sifflés par monsieur Aârab, pour deux fautes de main évidentes à la 30e et à la 53e minute, l’arbitre du match a fini par accorder aux Jaune et Vert un penalty, valable, suite au fauchage de Cheti dans la surface de vérité. Hamar s’est chargé d’exécuter la sentence mais ce dernier a buté sur un excellent Ouadah qui a plongé du bon côté pour garder sa cage inviolée.

Benyoucef montre la voix

Mais ce n’est que partie remise. Benyoucef, l’un des meilleurs joueurs de la JSK sur la pelouse, a fini par avoir le dessus sur le portier de l’USMB. Après avoir échoué à débloquer la situation deux fois (9’ et 48’), le transfuge du Paradou AC a réussi à donner l’avantage aux siens grâce à une belle frappe à ras de terre.

Cette première réalisation a ouvert l’appétit des Lions du Djurdjura qui ont réussi à rugir une seconde fois à la 83e minute par l’entremise de Redouani.

Alors qu’il ne restait qu’une poigné de secondes à jouer, l’USM Blida est parvenue à réduit l’écart par Herbache (93’) sur un coup franc direct parfaitement exécuté.

La JS Kabylie rejoint ainsi les trois premiers qualifiés pour le dernier carré, à savoir, l’USM Bel Abbès le MC Alger, et le CR Zaouia. Le doyen a sorti le MO Béjaia (2-0), les Belabessiens ont évincé la JS Saoura, alors que le Cendrillon de cette édition 2018/2019, club de Régionale 1 relavant de la Ligue de Blida, a éliminé l’AS Ain M’lila (2-1), après prolongations.

Tirage au sort dimanche prochain

Les affiches des demi-finales de la Dame Coupe seront connues dimanche prochain. Le tirage au sort est prévu à partir de 18h00 au siège de l'Etablissement public de télévision (EPTV), comme annoncé sur le site de la Fédération algérienne (FAF). Les rencontres auront lieu en avril prochain.