Abdelkader Messahel reçu par le président de la République de Serbie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle en République de Serbie, a été reçu, samedi à Belgrade, par le président de la République de Serbie, Alexandar Vucic, auquel il a transmis un message d'amitié et de considération du président de la République Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué du ministère des AE.

Le Président Vucic a exprimé son admiration à l'égard du président de la République Abdelaziz Bouteflika en soulignant qu'il est respecté en Serbie, par le peuple serbe, et par tous les peuples aspirant à la liberté. Il a également loué les politiques de développement de l'Algérie qui ont démontré la clairvoyance de M. le président de la République, ajoute le communiqué.

La rencontre a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. A ce titre, le président Vucic a réaffirmé la volonté de la Serbie, au plus haut niveau, de redynamiser la coopération entre l'Algérie et la Serbie, selon la même source.

Le Ministre Abdelkader Messahel a, pour sa part, indiqué que sa visite en Serbie participe de cette même volonté de redonner à la relation algéro-serbe sa dimension stratégique inspirée des relations historiques entre les deux pays. Il a ajouté que les potentialités que recèlent les deux pays doivent être exploitées de part et d'autre afin de parvenir à ériger un véritable partenariat entre les deux pays.

Le président Vucic a chargé le Ministre Messahel de transmettre à Monsieur le président de la République Abdelaziz Bouteflika ses sentiments d'amitié et d'estime et au peuple algérien ses v£ux d'avantage de progrès et de prospérité, conclut le communiqué.