La ministre de l'Education nationale se réunit avec les partenaires sociaux

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a tenu, samedi à Alger deux séances de travail avec les partenaires sociaux du secteur dans lesquelles plusieurs points importants ont été examinés, a indiqué un communiqué du ministère.

"La ministre a reçu au siège de son département ministériel les partenaires sociaux en deux séances de travail suite à leur demande", précise la même source.

La première séance de travail a réuni les syndicats de (UNPEF, SNAPEST, SATEF, SNTE et CELA), tandis que la deuxième a réuni les syndicats de (SNAPAP, FNTE,SNAPEP et SNCCOPEN), a ajouté la même source.

A cette occasion, la ministre a affirmé l'attachement du ministère "à poursuivre l'adoption d'une politique de dialogue et de négociation avec les partenaires sociaux", appelant à "la nécessité de veiller au respect de la charte de déontologie du secteur et de s'attacher à l'objectif commun de la communauté de l'Education à savoir parvenir à une école de qualité".

Lors des deux séances, il a été procédé à "l'examen des préparations pour la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire en cours 2017/2018, outre la consultation lancée par le ministère de l'Education nationale concernant la date du déroulement des examens du Baccalauréat ainsi que l'évaluation de l'application de la charte de déontologie du secteur de l'Education nationale.

Ils ont également abordé "l'organisation d'une journée parlementaire sur la référence nationale et de l'évaluation par le ministère de l'Education nationale", ainsi que "la poursuite du travail des commissions œuvrant sur les dossiers suivants: les Statuts, la fixation des quotas pédagogiques à la promotion, les œuvres sociales" outre "l'examen et l'enrichissement des projets des résolutions relatives aux différents conseils au niveau des établissements de l'éducation dans le cadre d'une commission mixte et la constitution d'un groupe de travail chargé de proposer des thèmes de formation au profit des syndicalistes en coopération avec le ministère du Travail , de l'Emploi et de la Sécurité sociale".