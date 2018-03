Arrestation de 19 contrebandiers à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté samedi à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam dix-neuf (19) contrebandiers et déjoué une tentative de contrebande de 4 600 litres de carburant, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, le 24 mars 2018 à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6ème Région militaire (RM), dix-neuf (19) contrebandiers, ont déjoué une tentative de contrebande de 4 600 litres de carburant et saisi un camion, trois (03) véhicules tout-terrain et (25) détecteurs de métaux», précise la même source.

«A Sétif/5ème RM et In Amenas/4ème RM, un autre détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté trois (03) individus en possession de deux (02) armes à feu et une quantité de munition», ajoute le communiqué du MDN.

Par ailleurs, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran et Tlemcen/2ème RM, un narcotrafiquant et un contrebandier et ont saisi 19,700 kilogrammes de kif traité et 3 120 unités de différentes boissons, alors que 51 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tindouf, Adrar, Tlemcen et Tamanrasset», selon le communiqué du MDN. APS