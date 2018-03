Visa pour la France: nouvelles procédures à la circonscription consulaire d’Alger

De nouvelles procédures de demande de visas et la prise de rendez-vous pour les demandeurs résidant dans la circonscription consulaire d’Alger ont été lancées par le Consulat général de France, indique dimanche un communiqué du Consulat, rappelant qu’à partir du lundi 9 avril, les demandeurs de visa devront se rendre au centre VFS Global d’Alger.

«Le consulat général de France à Alger informe les résidents de sa circonscription consulaire d’importantes évolutions dans la procédure de demande de visas et la prise de rendez-vous», indique la même source précisant que «la procédure concerne, à ce stade, uniquement les demandeurs de visas résidant dans la circonscription consulaire d’Alger».

Il souligne que «pour les circonscriptions d’Annaba et d’Oran, les demandeurs devront s’adresser aux centres TLS Contact Annaba et TLS Contact Oran.

Concernant l'enregistrement de la demande de visa sur le portail France-Visas, la même source explique que la procédure s’effectue désormais «impérativement», pour toutes les catégories de demandeurs, en ligne via l’application France-Visas (https://france-visas.gouv.fr) accessible, 7 jours sur 7 et 24h/24, depuis un ordinateur ou un terminal mobile (smartphone ou tablette)».

Le communiqué ajoute que des informations propres au pays de résidence et informations pratiques relatives au centre visas compétent (https://france-visas.gouv.fr/web/dz) pour le dépôt du dossier, le recueil de la biométrie et la récupération du passeport sont disponibles.

«L’assistant visa, en quelques questions, indique à l’usager s’il est soumis à visa et, si oui, les pièces justificatives qui seront à fournir à l’appui de sa demande ainsi que les droits de visa inhérents à sa demande (https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ai-je-besoin-d-un-visa)».

Plus loin, le même communiqué note que pour déposer une demande en ligne sur France-visas, il suffit de remplir le formulaire en ligne de visa court et long séjour, que le demandeur devra imprimer, dater, signer et joindre à son dossier (https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/ma-demande-en-ligne).

Par ailleurs, le jour du rendez-vous, l’usager se rendra au centre VFS Global d’Alger, où il devra impérativement être muni de son passeport, de la lettre de confirmation du rendez-vous, du reçu de la banque, du formulaire imprimé, daté et signé rempli en ligne sur France-Visas, de la liste des justificatifs nécessaires obtenue en ligne sur France-Visas, de son dossier complet.

Le consulat fait savoir que «des créneaux de rendez-vous ont d’ores et déjà été ouverts sur le site du nouveau prestataire (www.vfsglobal.com/France/Algeria)».

«Pour être validé, le rendez-vous devra être payé dans un délai de 72h soit auprès d’une agence du Crédit Populaire d’Algérie, soit en ligne, soit par carte bancaire (http://www.vfsglobal.dz/france/alger/pdf/Addresses-CPA-Agencies-Latest.pdf) «, précise-t-on.

Il explique également que l’ensemble de la procédure de prise de rendez-vous est détaillée sur ledit site Internet de VFS Global. APS