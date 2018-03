Tour d'Algérie 2018 : départ de la caravane à Tamanrasset lundi

La caravane de la 21e édition du Tour d'Algérie cycliste se rendra à Tamanrasset lundi en prévision du coup d'envoi de ce grand évènement international, prévu en sept étapes entre le 27 mars et le 2 avril, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

"Le départ de la caravane du Tour d'Algérie cycliste 2018 vers Tamanrasset se fera le lundi 26 mars à bord de deux avions. L'un pour passagers et l'autre sera un cargo du ministère de la Défense nationale", a écrit la FAC dans un communiqué.

Les cyclistes engagés dans cette compétition embarqueront à 11h00 de l'aéroport international Houari-Boumediene (Alger), où ils sont appelés à se rassembler à partir de 8h00 pour accomplir les formalités administratives d'usage.

La première étape est prévue mardi sur une distance de 136,5 km, sous forme d'un circuit fermé à Tamanrasset, alors que la deuxième étape (mercredi 28 mars) reliera Tlemcen à Sidi Bel-Abbès, sur une distance de 160 km.

Le lendemain, aura lieu la troisième étape qui reliera Mascara à Tiaret, sur une distance de 157 km. Elle sera suivie de la quatrième étape (vendredi 30 mars), qui reliera Tiaret à Médéa, sur une distance de 178 km.

Le samedi 31 mars aura lieu la 5e étape qui reliera Médéa à Tikjda (Bouira), sur une distance de 126,5 km. Elle sera suivie de la 6e étape qui se déroulera le dimanche 1er avril entre Bouira et Akbou (Béjaïa) sur une distance de 133 km, alors que la septième et dernière étape aura lieu le lundi 2 avril et reliera Béjaïa à Tizi-Ouzou, sur une distance de 121 km.

"Toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cette 21e édition du Tour d'Algérie cycliste", avait assuré mardi dernier le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua.

Parmi les pays retenus pour prendre part à cette compétition figurent, entres autres, la France, le Bahreïn, l'Allemagne, la Syrie, la Tunisie, l`Erythrée, le Rwanda, l'Iran, la Bolivie et la Colombie.

L'Algérie sera représentée par huit clubs : l'AS Sûreté nationale, le GS Pétroliers, l'Atlas blidéen, Sovac/Natura4Ever, le Club d’El-Kantara (Biskra), l’UFC Blida, l'Espérance batnéenne de vélo et une équipe de Sidi Bel-Abbès. APS