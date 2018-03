M. Bensalah prend part à l'ouverture des travaux de la 138e Assemblée générale de l'UIP

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, participé dimanche à Genève à l'ouverture des travaux de la 138e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) axée sur le thème de la migration et les réfugiés, outre les points d'urgence sur la situation juridique et historique de la ville d'El Qods et les retombées de la décision américaine de transférer son ambassade à El Qods, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Ces travaux ont été marqués par la réunion du Conseil directeur de l'UIP présidé par Mme Gabriela Cuevas Barron, présidente de l'Union, d'autant que cette rencontre traitera plusieurs thèmes dont "le renforcement du régime mondial applicable aux migrants et aux réfugiés , "le renforcement de la contribution parlementaire au pacte mondial pour les migrations" et "la pérennisation de la paix en tant que vecteur du développement durables" et autres.

M. Bensalah avait présidé samedi la délégation ayant pris part à la réunion du groupe géopolitique arabe qui est une réunion de coordination des positions à prendre vis-à-vis des points inscrits à l'ordre du jour de l'AG, notamment ceux relatifs aux amendements proposés aux résolutions et au règlement intérieur de l'UIP, ajoute la même source.

Il a été procédé, selon le communiqué, à une concertation sur le point d'urgence proposés à l'ordre du jour de l'AG et qui portent sur la situation juridique et historique de la ville d'El Qods et les retombées de la décision américaine de transférer son ambassade à EL Qods.

Dans ce cadre, la délégation parlementaire algérienne avait participé à la réunion du groupe géopolitique des parlements des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) qui a examiné les points d'urgence ayant trait à la question palestinienne.

M. Bensalah avait présidé également samedi la délégation parlementaire représentant les deux chambres ayant pris part à la réunion du groupe géopolitique africain consacrée à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de l'AG de l'UIP.

Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensaleh, rappelle-t-on, prend part à la tête d'une délégation représentant les deux chambres du Parlement algérien aux travaux de la 138ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) et les réunions connexes, qui se tient à Genève (Suisse) du 24 au 28 mars en cours.