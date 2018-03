8èmes Journées du «Théâtre du Sud» : un cas d’amour « halet houb » au commencement

Les 8èmes Journées du «Théâtre du Sud» ont été ouvertes dimanche à Alger au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi et se poursuivra jusqu’au 29 Mars 2018

Un rendez-vous annuel qui est devenu coutume et important. Un espace d’expression pour les troupes théâtrales des villes du sud pour faire connaitre leurs expériences» dans le 4e art.

L’ ouverture de la 8ème édition des Journées du théâtre du Sud, la pièce «halat houb» (Cas d’amour) du metteur en scène Akbaoui Cheikh a été présentée par la troupe des lions d'adrar, sur les planches du TNA devant un public sublergés par le décore en mouvement et le sujet surprenant.

Produite en 2016 par la troupe «Oussoud Al khachaba» des arts dramatiques d’Adrar, la pièce relate une histoire d’amour en temps de guerre.

Ecrite par le metteur en scène irakien Falah Shaker, «Halat houb» est le récit d’une femme qui a perdu son amant, être chère dont l'absence la conduit dans un deuil qui frôle la folie. Elle rencontre son père et lui demande de l’aider à revivre son «passé amoureux» à travers des souvenirs avec son petit ami. Pendant ce «voyage» pour retrouver sa mémoire, elle tombe amoureuse de son père. En dépit de son caractère immoral et incestueux, cet amour qui lie une fille à son géniteur, triomphe et mettra fin à la guerre.

Sous le signe «la pratique théâtrale algérienne dans le sud: «expériences et perspectives», les 8e Journées du théâtre du Sud se poursuivent jusqu'à jeudi à Alger. Six représentations de troupes et coopératives issues de Biskra, Adrar, Tamanrasset, Naâma, Djelfa, Laghouat ou encore Tindouf, entre autres, se produiront en spectacle sur les planches du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi.

Un atelier de formation encadré par le metteur en scène irakien Fadel Soudani et des conférences sur des thématiques en rapport avec la pratique du théâtre sont programmées en marge de ces journées visant à faire vivre le 4e art dans les villes du sud algérien.

Les créateurs intéressés par l'écriture du scénario peuvent participer au concours du «meilleur texte théâtral» dont les lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie.

Le Soudan invité d’honneur de cette édition 2018 , y participe aussi avec la troupe « Ritadj » qui présentera la pièce « Ajniha iliktrouniya» au dernier jour de la clôture.