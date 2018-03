Le MDN organise un colloque sur la «sécurisation et économie des frontières au Maghreb et au Sahel»

Un colloque sur la «sécurisation et économie des frontières au Maghreb et au Sahel : enjeux et perspectives» a été organisé mardi au Cercle national de l'Armée à Béni Messous (Alger), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Organisée par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN, sous l'égide du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, la rencontre a été présidée par le général-major Chérif Zerrad, Chef du Département emploi-préparation à l'état-major de l'ANP en présence de cadres de l'ANP, d'attachés de défense des pays de la région, de représentants de structures de recherche et de formation du MDN en plus de la participation de cadres universitaires, d'instituts et de centres de recherches spécialisés, précise la même source.

Animé par des cadres spécialistes de l'ANP, des experts et des chercheurs nationaux et étrangers, ce colloque vise à «mettre en exergue les situations économiques, notamment au niveau des frontières des pays de la région ainsi que l'enrichissement et l'approfondissement de la réflexion sur la sécurisation des frontières dans les régions du Maghreb et du Sahel».

Cette rencontre a permis aux participants de «débattre et d'échanger leurs analyses et réflexions autour de cette importante thématique», ajoute le communiqué du MDN. APS