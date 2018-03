Le tour international d'Algérie de cyclisme : coup d'envoi de la 21ème édition à partir de Tamanrasset

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a indiqué, ce mardi à Tamanrasset, en marge du coup d'envoi du 21ème Tour d'Algérie cycliste (TAC), que l'Algérie est totalement en mesure d'accueillir et d'organiser des évènements sportifs de dimension internationale.

Le ministre a aussi mis l'accent sur la volonté de l'Etat d'encourager ce type d'initiatives sportives visant à promouvoir le mouvement sportif, notamment à Tamanrasset, soulignant la nécessité d'y généraliser la pratique sportive, tout comme pour les autres régions du Grand Sud.

Ce tour d'Algérie cycliste a, outre son caractère sportif, des objectifs de promotion du tourisme, en valorisant le tourisme saharien et en permettant aux participants la découverte des larges potentialités que recèle le pays comme coutumes, traditions et patrimoine culturel, a estimé M. Ould-Ali.

Ce 21ème TAC, dont la première étape se déroule à Tamanrasset, se décline en sept (7) étapes qui se poursuivront de Tlemcen à Tizi-Ouzou, via les wilayas de Sidi Bel-Abbès, Mascara, Tiaret, Médéa, Bouira et Béjaïa, avec la participation de 91 coureurs représentant 16 équipes et une participation étrangère (France, Allemagne, Tunisie, Maroc, Syrie, Bahreïn et Mongolie).

La première étape est courue en huit tours (boucle) totalisant une distance de120 km, depuis la place du 1er novembre, via le quartier Tahaggart, le Centre universitaire, l'entrée de la route menant vers l'Assekrem, la Maison de l'Imzad, la rue Sersouf, et retour vers la place du 1er novembre.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l'opportunité pour saluer les efforts de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) qui, a-t-il dit, a de larges capacités d'organisation, et le ministère de la Défense nationale pour ses efforts pour la réussite de ce tour d'Algérie cycliste.

Le président de la FAC, Mabrouk Kerboua, a indiqué, de son côté, que ce déplacement à Tamanrasset visait l'accompagnement du développement du sport dans la région, et qu'il est projeté la création de clubs et d'une ligue cycliste à Tamanrasset afin d'encadrer la discipline dans le Grand Sud.

Pour sa part, le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Hassani Moulay Abdelkrim, a mis en avant la grande importance de l'évènement dans la perspective de la mise en place de structures locales susceptibles de contribuer à l'encadrement des jeunes.

Auparavant, El-Hadi Ould-Ali et la délégation qui l'accompagne ont assisté à une animation folklorique à la place du 1er Novembre.

Une cérémonie en l'honneur des vainqueurs de la première étape ainsi qu'un circuit touristique à la zone de Ain-Chebbi sont au programme.