Plus de 700 exposants attendus au 16ème salon international Djazagro

Environ 700 exposants nationaux et étrangers sont attendus à la 16ème édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" qui se tiendra du 9 au 12 avril prochain au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), ont annoncé mardi les organisateurs.

"Nous avons été surpris d'atteindre un nombre de 700 exposants qui ont confirmé leur participation à Djazagro pour cette année, alors que nos prévisions tablaient en septembre dernier sur une chute de 20% des participations vu la conjoncture économique en Algérie", a indiqué la directrice de Djazagro, Olivia Milan, lors d'une conférence de presse.

Selon elle, l'engouement des entreprises malgré le nouveau contexte économique "témoigne de la solidité, de la dynamique et de la belle énergie de l'économie algérienne".

"Nous avons assisté durant les mois passés à un coup de frein parce que les choses n'étaient pas vraiment claires, mais par la suite, les opérateurs se sont adaptés aux différentes évolutions économiques", a relevé, de son côté, le commissaire du salon, Nabil Bey Boumezrag.

Les organisateurs craignaient l'impact des différentes mesures de limitation des importations, prises par le gouvernement, sur le nombre des exposants dont les deux tiers sont des étrangers.

Des entreprises étrangères, habituées à participer à ce salon depuis une quinzaine d'années, ont fait le choix de ne pas venir à cette édition en raison de la suspension de 851 produits à l'importation, a-t-il ajouté.

Toutefois, le recul de la participation étrangère a été compensé par un nombre record des exposants algériens avoisinant 140 entreprises, soit une croissance de 10% par rapport à l'édition précédente.

Ces exposants nationaux cherchent essentiellement à valoriser leur potentiel, à donner plus de visibilité à leurs activités et à trouver des nouveaux débouchés aux produits algériens à l'international.

Ainsi, le salon jouera désormais un rôle important dans la promotion de l'exportation en mettant en relation des acheteurs potentiels étrangers avec les producteurs locaux exposants, ont avancé les organisateurs qui soulignant que 8% des visiteurs professionnels du salon viennent de l'étranger (Europe, Maghreb et Afrique essentiellement).

Pour M. Bey Boumezrag, la limitation des importations est une décision "salvatrice" qui permettra aux filières algériennes de se mettre à niveau.

Mais cette perspective de mise à niveau et de repositionnement ne peut se réaliser sans le concours des entreprises internationales, de leurs technologies et de leur savoir-faire, a-t-il considéré.

Dans ce sens, les organisateurs notent que sur les 700 exposants participant à ce salon, 250 entreprises vont présenter des matériels innovants et des technologies les plus récentes dans le domaine de l'industrie agroalimentaire.

Le Salon Djazagro, qui table sur près de 21.000 visiteurs professionnels, sera marqué également par la tenue de 6 ateliers organisés par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) sur différents thèmes dont la règlementation algérienne des investissements, la sécurisation financière et contractuelle et les taxes et douanes à l'export.

En outre, trois sessions seront organisées permettant aux exposants de témoigner de leurs "success stories" sur le marché algérien notamment dans les filières lait, viande et boulangerie.

La 16ème Djazagro prévoit aussi d'organiser une animation qui a pour thème "la boulangerie de demain" permettant de couvrir tout le processus de fabrication de baguettes, pains spéciaux et autres viennoiseries à base de produits locaux.

Des rencontres entre opérateurs B2B se tiendront en marge de cet évènement avec la contribution de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française (CCIAF).