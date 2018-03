Zemali : «création de près de 23 000 micro-entreprises et de 400 000 emplois dans les prochains mois à venir »

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a déclaré mardi lors de la clôture de la 7ème édition du Salon de l'emploi, « Salem 2018 », que le ministère planifie pour la création de près de 23 000 micro-entreprises et de 400 000 postes d'emploi dans les prochains mois à venir.

Lors de son intervention, le ministre a indiqué que «100 000 postes d'emploi seront, en outre, créés cette année dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), dont 65 000 dans le cadre des contrats d'insertion professionnelle et 35 000 dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA), plaidant pour «l'intensification des efforts et des initiatives, notamment en direction des régions du Sud, des Hauts Plateaux et des zones frontalières pour répondre aux aspirations des citoyens, les jeunes en particulier, et renforcer le développement local à travers l'ensemble du territoire national».

Le ministre ajoute que des instructions ont été données pour renforcer la coopération avec les autorités locales en vue de mobiliser toutes les potentialités du secteur pour améliorer la qualité des prestations des différentes instances, placées sous la tutelle du ministère, et optimiser les chances d'emploi, à travers les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle ou à travers l'appui de la création de micro-entreprises».

M. Zemali a rappelé, en outre, les efforts consentis pour «définir minutieusement les besoins et les compétences humaines à valoriser en plus du recensement des richesses que recèle chaque région, en vue de mettre en place un programme d'action visant à promouvoir l'emploi et à favoriser la création de micro-entreprises dans les régions frontalières, en orientant la créations des activités dans le sens de la prise en charge efficiente des besoins locaux et la valorisation des richesses».

M. Zemali a estimé que ce salon a été un «espace exceptionnel d'information aussi bien pour les jeunes qui aspirent à créer des entreprises que pour les établissements et entreprises économiques qui souhaiteraient établir des partenariats et des relations dans le cadre de la sous-traitance avec les micro-entreprises en activité». Le ministre a saisi cette occasion pour saluer le niveau de ce salon «marqué par la diversité, un programme riche et varié avec au menu des conférences, des ateliers et des rencontres-débat pour la présentation et l'échange des expériences sur les différents mécanismes, lois et modalités de création, de gestion et de développement des micro-entreprises».

Le ministre ,a également réitéré la volonté de son secteur à «promouvoir davantage la qualité et l'efficacité des dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises, à accompagner les porteurs de projets et à soutenir l'insertion des jeunes dans le monde du travail par le biais des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et à la faveur des efforts de médiation au niveau du marché du travail menés par l'Agence nationale de l'Emploi (ANEM).